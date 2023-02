Seit Januar 2023 ist der Münchener Dieter Janecek der Koordinator für maritime Wirtschaft der Bundesregierung. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Dieter Janecek in Rostock Politiker aus Bayern künftig für Wirtschaft im Norden zuständig Von Nicolas Bahr | 20.02.2023, 15:41 Uhr

Dieter Janecek ist nicht nur Grünen-Politiker und Bundestagsmitglied. Seit Januar ist der Münchener auch als Koordinator für die maritime Wirtschaft in Deutschland zuständig. Wie es dazu kam, erklärte er am Montag in Rostock.