Lange Staus an der Kreuzung der B110 am Gewerbegebiet im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf sollen der Vergangenheit angehören. Denn ab Mai 2021 wird diese zwischen Tessiner Straße, Timmermannsstrat und der Auffahrt zur Autobahn A19 gemeinsam vom Rostocker Tiefbauamt, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und dem Straßenbauamt Stralsund grundhaft erneuert, berichtete der zuständige Projektleiter des Tiefbauamtes, Steffen Nielebock, auf der Sitzung des Ortsbeirates Brinckmansdorf am Dienstag. "Der Bestandsknoten ist an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit angelangt", sagte Nielebock. Bis voraussichtlich Ende 2022 sollen zudem die Geh- und Radwege sicherer, die Entwässerung und Beleuchtung an der Kreuzung erneuert werden.

Auch interessant: Gewerbepark in Brinckmansdorf soll Großfirmen anlocken

Spuren sollen neu aufgeteilt werden

"Im Wesentlichen soll die Spurenaufteilung geändert werden, um den Knoten leistungsfähiger zu machen", sagte der zuständige Planer, Markus Schrameyer, vom Mecklenburgischen Ingenieursbüro für Verkehrsbau. Die Arbeiten sollen weitestgehend unter laufendem Verkehr abgewickelt werden, die Tessiner Straße auf zwei Spuren in beide Fahrtrichtungen befahrbar bleiben. Auf der Timmermansstrat wird jeweils eine Spur zur Verfügung stehen.

Nach Fertigstellung der Kreuzung wird es auf dieser zusätzlich Richtung Norden eine weitere Spur geben. An der Zufahrt zum Burger King wird zudem eine weitere Spur geradeaus errichtet. Auf der westlichen Seite kann zukünftig auf zwei Spuren nach links in die Timmermannsstrat abgebogen werden. "So wollen wir die Abbiegesituation verbessern", so Schrameyer.

Autobahnrampe bis Fertigstellung komplett gesperrt

Für die A19-Rampe sind zukünftig drei separate Spuren geplant. "Für die gesamte Bauzeit ist bisher vorgesehenen, die Autobahnrampe zu sperren." Der Verkehr soll über die L22 und den Verbindungsweg geführt werden. Wer in Richtung Berlin will, muss über die Neubrandenburger Straße fahren und die Autobahn-Auffahrt Kessin nutzen.

Im Februar 2021 würden bereits 13 Bäume an der Timmermannsstrat gefällt. "Diese werden jedoch alle an anderer Stelle vor Ort ersetzt." Ab Mai 2021 soll die erste der insgesamt vier Bauphasen an der nordwestlichen Tessiner Straße und der westlichen Timmermannsstrat beginnen.

Bis Ende 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

"Es wird der kleine Steintor-Knoten, dasselbe in Grün, bloß woanders", sagte Ortsbeiratsvorsitzender Karl Scheube (SPD). Wenn jedoch die neue Kreuzung die Verkehre gut abfangen würde, sei das hinnehmbar. Die Umleitung werde jedoch "haarig", wie er sagte.

Es kämen "heiße" Zeiten auf die Rostocker zu. Denn neben den Bauarbeiten an der Kreuzung soll die Vorpommernbrücke ab Januar 2021 repariert werden und die Deutsche Bahn will ab 2022 die Goethebrücke in der Südstadt abreißen und ersetzen.

Weiterlesen: Marode Vorpommernbrücke soll im Januar repariert werden

Zudem merkte Scheube an, dass nach Fertigstellung der Kreuzung eine Vorwegweisung zur A19 für die Lkw-Fahrer aufgestellt werden solle. "Wir hatten schon viele Irrfahrten von Lkws, die fälschlicherweise ins Gewerbegebiet gefahren sind und dann drehen mussten", so Scheube.

Bis November 2022 sollen die Arbeiten an der Kreuzung abgeschlossen sein, so Schrameyer. Wie viel Geld in den Umbau insgesamt investiert wird, könne laut Nielebock derzeit noch nicht benannt werden.