Eine Drohne mit Sonden zum Erkennen vom Magnetfeldern oder Anomalien am Seegrund flog am Dienstag über den Schwanteich in Rostock. Gesteuert wurde sie von Markus Schikorra von der Firma Sensys. Mit den Aufnahmen können mögliche Kampfmittel im Schlamm identifiziert und verortet werden.

