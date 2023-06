Erstmals seit 2019 lockt das KTV-Fest wieder in die Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Foto: KTV e.V. up-down up-down Erstmals nach langer Pause KTV-Fest lockt mit Musik und Spaß in den Rostocker Stadtteil Von Malte Fuchs | 01.06.2023, 12:26 Uhr

Nach einer langen Corona-Pause sorgt das KTV-Fest am Wochenende wieder für Leben in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Was während des Straßenfests am Sonnabend geplant ist.