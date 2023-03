Im Lokschuppen im Stadthafen Rostock waren bei der 15. Auflage von „Kultur trifft Genuss“ Melodien aus dem berühmten Musical „Cabaret“ zu hören. Mit dabei waren Bernd Färber, Any dos Santos Lima und Alice Löw-Pereira. Foto: Danny Gohlke up-down up-down Das war die 15. Auflage des Events „Kultur trifft Genuss“ feiert mit Ostsee-Rap und Musical-Darbietungen Comeback in Rostock Von Antje Kindler | 26.03.2023, 15:11 Uhr

40 Künstler präsentierten den rund 1000 Gästen bei der 15. Auflage des Schlemmergipfels am Wochenende in Rostock einen Einblick in die Bandbreite ihres Schaffens. Was Gäste bei „Kultur trifft Genuss“ erleben konnten und wann die nächste Auflage geplant ist.