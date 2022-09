Mit seinem Abenteuersinn hat der Rostocker Ronald Prokein schon mehrmals von sich Reden gemacht. Er umradelte bereits die Welt in Guiness-Rekordzeit. Und er lief als Mensch im Hochsommer innerhalb von drei Monte eine Strecke von 5004 Kilometern – vom Bosporus in der Türkei bis zum Nordkap in Norwegen. Begleitet von seinem Schäferhund Arthus und Fotografen und Kameramann Matthias Volkmann, der in einem Wartburg folgte und das außergewöhnliche Abenteuer mit der Kamera festhielt. „Es war der heißeste Sommer der vergangenen Jahrzehnte. Der Lauf war die bisher körperlich anstrengendste Tour meines Lebens“, bilanziert Prokein.

Passt dazu: Vortrag eines Abenteuerers

Über diese Reise ist sein fünftes Buch „Die Entdeckung des Kältepols Jutschjugei“ erschienen. Daraus liest Ronald Prokein im Kulturklub Warnemünde im Hotel Am Alten Strom am 5. Oktober um 19.30 Uhr. „Wir freuen uns, dass Ronald Prokein die im vergangenen Jahr ausgefallene Veranstaltung nachholt“, sagt Organisatorin Dorothea Marquardt.

Der Abend ist eintrittsfrei, es ist aber eine Anmeldung erforderlich. Telefon: 0381/37460 oder per E-Mail kulturklubwarnemuende@gmx.de