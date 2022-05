Regisseurin Silke Johanna Fischer bringt das Stück „Kunst“ mit den Schauspielern Ulrich K. Müller (v.l.), Steffen Schreier und Lev Semenov auf die Bühne. FOTO: Mirco Dalchow Premiere am Volkstheater Rostock Drei Männer und die Frage: Ist das Kunst oder kann das weg? Von Mirco Dalchow | 07.05.2022, 10:00 Uhr

Am Sonnabend feiert das Stück „Kunst“ Premiere in Rostock. In der Komödie bringt ein Bild drei Freunde an die Grenzen ihrer Freundschaft. Wie es ausgeht, erfahren Besucher im Volkstheater.