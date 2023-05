Zum Internationalen Museumstag soll auch in der Kunsthalle Rostock auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam gemacht werden. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down Letzte Generation Kunsthalle Rostock bietet Klimaaktivisten eine Bühne und | 18.05.2023, 14:13 Uhr Von Antje Kindler Jens Griesbach | 18.05.2023, 14:13 Uhr

Zum Internationalen Museumstag am 21. Mai performen Aktivisten der Letzten Generation bundesweit in acht Kunsthäusern - auch in Rostock. Was an diesem Tag geplant ist.