Anhand verschiedener Exponate wie diesem Kinderbett aus einer Wochenkrippe beleuchtet die neue Ausstellung in der Kunsthalle Rostock das Thema Kinderbetreuung in der DDR. Foto: Mirco Dalchow up-down up-down Ausstellung in Kunsthalle Rostock „Abgegebene“ erinnern sich an die Wochenkrippen in der DDR Von Mirco Dalchow | 05.03.2023, 11:42 Uhr

Die Woche über in der Krippe und nur am Wochenende bei der Familie: Jungen und Mädchen, die in der DDR in Wochenkrippen betreut wurden, wuchsen genau so auf. Die neue Ausstellung „Abgegeben“ in der Kunsthalle Rostock zeigt, wie der Alltag damals aussah. Am Wochenende wurde sie eröffnet.