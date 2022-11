Am 18. August konnten der Leiter der Kunsthalle Jörg Uwe Neumann und Jana Mentz vom Vorstand der Ospa-Stiftung bereits die Container in Augenschein nehmen, in die die Mitarbeiter der Kunsthalle für die zweijährige Sanierung des Gebäudes einziehen werden.

Foto: Aline Farbacher up-down up-down