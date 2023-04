Kapitän Dieter Wieprecht (v.l.), Vereinsvorsitzender Norbert Ripka und Maschinist Enko Grönke vor der „Pasewalk“. Foto: Katrin Ripka up-down up-down Warnemünde Kutterverein Jugend zur See feiert sein 30. Jubiläum Von Maria Pistor | 27.04.2023, 18:20 Uhr

Bei den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Kuttervereins Jugend zur See in Warnemünde lag der Vereinskutter „Pasewalk“ nicht am Alten Strom. Er ist gerade in der Bootswerft Paap im Fischereihafen.