Auf der L22 Höhe Aida wird der Verkehr auf der Straße Am Strande auf jeweils eine Fahrspur eingeschränkt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Mit Karte: Baustellen in Rostock Es wird wieder eng auf der L22 in Rostock Von Antje Kindler | 26.03.2023, 13:36 Uhr

Wegen Arbeiten an der Wasserleitungen wird der Verkehr Am Strand jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Aber auch anderenorts kommt es zu Behinderungen. Ein Überblick über aktuelle und hartnäckige Baustellen in und um Rostock.