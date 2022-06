Im Leibniz-Institut für Katalyse wurde während der Langen Nacht der Wissenschaften 2018 kräftig experimentiert. FOTO: Thomas Häntzschel/nordlicht Lange Nacht der Wissenschaften EleQuant, Molekularküche, Roboter: Rostocker Campus wird zum Forschungslabor Von Nicolas Bahr | 09.06.2022, 17:46 Uhr

Nach zwei Jahren der Improvisation findet die Lange Nacht der Wissenschaften in Rostock 2022 wieder zur Normalität zurück. Am 23. Juni wird der Campus der Uni Rostock in der Südstadt mit zahlreichen Veranstaltungen belebt. Das können Besucher erleben.