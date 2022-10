Prozessbeginn wegen versuchten Mordes u. a. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Prozess in Rostock Staatsanwältin forderte lebenslange Haft für Christopher K. Von Ise Alm | 17.10.2022, 16:49 Uhr

Der 37-jährige Christopher K. muss sich wegen versuchten Mordes in Rostock verantworten. Im Januar habe er an einem Tag mehrere Senioren in Evershagen angegriffen und teils schwer verletzt.