Beim Auffinden einer Leiche gilt es, Ruhe zu bewahren und Rettungskräfte zu informieren. Symbolfoto: Jonas Walzberg/dpa Nach Leichenfund in Rostock Schock und emotionale Belastung – Was ist bei einem Leichenfund zu tun? Von Caroline Bothe | 16.01.2023, 14:26 Uhr

Ein Todesfall ist immer ein emotional belastendes Ereignis. Auch der Fund einer fremden Leiche, wie jüngst am 13. und 15. Januar in Rostock, kann eine psychische Belastung nach sich ziehen. Die Rostocker Polizei erklärt, was in solch einer Situation zu beachten ist.