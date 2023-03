Er hat mit seiner besonderen Stimme schon das eine oder andere Publikum erfreut: Am 18. März gastiert Leon Zeug um 20 Uhr im Warnemünder Container-Hostel Dock Inn. Foto: Veranstalter up-down up-down Das ist los am Wochenende Musiker Leon Zeug gibt ein Konzert im Container-Hostel Dock Inn in Warnemünde Von Maria Pistor | 17.03.2023, 18:31 Uhr

Gerade am Wochenende zieht es wieder mehr Gäste ins Ostseebad. Diese können neben Strand und Meer ein Konzert und die beliebte Reihe „Plattdüütsch in de Schummertunn“ in Warnemünde erleben.