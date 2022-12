Kaum hält der Winter Einzug in Rostock, verwandeln sich die Straßen, Rad- und Gehwege in der Hansestadt in rutschige Flächen. Dann muss der Winterdienst der Stadtentsorgung Rostock (SR) ran und für einen gefahrlosen Weg für alle Verkehrsteilnehmer sorgen.

Doch wie gut verrichten die Mitarbeiter der SR ihre Arbeit? Stimmt mit ab.