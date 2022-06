Claus Ruhe Madsen wird nicht mehr lange Oberbürgermeister in Rostock sein. Einwohner haben bereits konkrete Wünsche an einen Nachfolger. FOTO: Grafik: Denny Schröter up-down up-down Nach Madsen-Abtritt Was wünschen sich die Rostocker vom neuen Bürgermeister? Von Malte Fuchs | 27.06.2022, 15:47 Uhr | Update vor 22 Min.

Am Montagabend war es vorbei mit den Spekulationen: Rostocks Oberbürgermeister geht nach Schleswig-Holstein. Die Rostocker haben bereits klare Erwartungen an einen Nachfolger formuliert. Und ein Urlauber aus Kiel zählt auf, was er sich von seinem neuen Minister wünscht.