Angeln in der Ostsee Wie Angler vor Warnemünde Makrelen jagen Von Maria Pistor | 15.08.2023, 17:22 Uhr Angler Horst Stark zeigt ein schönes Makrelen-Expemplar, das er in Warnemünde geangelt hat. Foto: Team Seekatze up-down up-down

Angler haben in Warnemünde vor allem einen Fisch im Visier: die Makrele. Diese Fischart ist sehr gesund und bietet Anglern einen entscheidenden Vorteil. Was Petrijünger zum Makrelenangeln in der Ostsee brauchen.