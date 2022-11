Im ehemaligen Best Western Hotel in der Warnemünder Parkstraße, welches derzeit als Gemeinschafsunterkunft für Geflüchtet dient, kam es zu Randale. Foto: Maria Pistor up-down up-down Warnemünde 40-jähriger Mann randaliert in Gemeinschaftsunterkunft Von Stefan Tretropp | 14.11.2022, 11:55 Uhr

In der Nacht zum Montag, 14. November, hat ein 40-jähriger Ukrainer in der Gemeinschaftsunterkunft in Warnemünde randaliert. Er war stark alkoholisiert. Die Polizei ermittelt.