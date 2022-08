Während ihrer MV-Tour hat Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) am Freitag den Überseehafen Rostock besucht. Schwerpunkt waren dabei die Themen der maritimen Wirtschaft sowie erneuerbare Energien, teilte Rostock Port mit.

Neben dem städtischen Hafenbetreiber stellten vier Unternehmen des Landes aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sowie eines der größten Industrieunternehmen im Überseehafen, die EEW Special Pipes Constructions GmbH, ihre Ideen vor. Bei einer Rundfahrt wurden Ministerpräsidentin Schwesig die aktuellen Projekte und Ausbauziele des Überseehafens vorgestellt.

Hansestadt soll Raffinerie in Schwedt versorgen

In Bezug auf das Thema Energie spiele der Rostocker Hafen eine zentrale Rolle, sagte Schwesig. Im Moment würden Bund und Land ihre ganze Kraft darauf richten, die Energieversorgung in den nächsten beiden Wintern zu sichern. „Rostock wird gebraucht, um die Raffinerie in Schwedt zu versorgen“, so Schwesig. Gleichzeitig geht es darum, Rostock zum Wasserstoffhafen auszubauen. „Hier soll die gesamte Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff entstehen“, sagte die Ministerpräsidentin. Zudem sei der Hafen mit seinen Gewerbeflächen am Wasser ein wichtiger industrieller Standort auf diesem Gebiet.

Rostock Port freue sich sehr über das Interesse und die aktive Begleitung der Landesregierung bei den aktuellen Herausforderungen und Aufgaben zu einem „grünen Energiehafen“ und einer klimaneutralen Wirtschaft in MV, sagte Jens A. Scharner, Co-Geschäftsführer von Rostock Port. „Im Land haben wir alle Voraussetzungen, die Dekarbonisierung der Wirtschaft aktiv zu gestalten und Impulsgeber des Transformationsprozesses zu sein“, so Scharner.