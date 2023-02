Der Rostocker Standort der insolventen MV-Werften wurde mittlerweile vom Bund zum Marinearsenal umfunktioniert. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Mit Wasserstoff und Offshore-Energie Maritime Wirtschaft in Rostock soll sich grundlegend verändern Von Nicolas Bahr | 20.02.2023, 18:32 Uhr

Offshore-Windenergie und Wasserstoff-Produktion – die maritime Wirtschaft in Rostock soll künftig mehr als nur Schiffbau sein. Bei der Auftaktkonferenz zum maritimen Zukunftskonzept in Rostock wurden am Montag bereits konkrete Projekte vorgestellt.