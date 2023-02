Die Touristeninformation in Markgrafenheide soll zum Informationspunkt Rostocker Heide werden. Foto: Malte Fuchs up-down up-down Neues Tourismuskonzept Markgrafenheide soll zum Tor zur Rostocker Heide werden Von Malte Fuchs | 09.02.2023, 18:08 Uhr

Die Tourismuszentrale Rostock-Warnemünde präsentierte am Mittwoch ein neues Konzept für die Touristen-Information in Markgrafenheide. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Besucher in Rostocks Stadtwald. So soll das Besucherzentrum aussehen.