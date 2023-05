Spezialfahrzeug auf der Rostocker Vorpommernbrücke: Die viel befahrene und baufällige Brücke über die Warnow wird untersucht. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Spezial-Untersuchungen laufen Marode Vorpommernbrücke in Rostock: Was unternimmt die Stadt nun? Von Anne Luttermann | 03.05.2023, 16:10 Uhr | Update vor 31 Min.

Am Dienstag wurde die Vorpommernbrücke in Rostock untersucht. Was es damit auf sich hat und wie es weitergehen soll.