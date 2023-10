Der Martinsmarkt kommt nach Rostock. Dieser startet am Donnerstag, 12. Oktober, und findet bis Sonnabend, 14. Oktober, statt. Dieses Jahr allerdings nicht wie in den Jahren zuvor in der Nikolaikirche, sondern auf dem Universitätsplatz in der Innenstadt. Das teilte Christian Schumann von der veranstaltenden Cityagentur Schumann mit.

Die „Kreativ-Meile“ zwischen Universität und Rostocker Hof bietet kreatives Kunsthandwerk. „Als markante Beispiele seien stilvoll bemalte Dachschindeln, gekonnt veredelte Bernsteine oder saisonale Strickmoden genannt“, so Christian Schumann. Auch Omas Silberlöffel könnte hier ein zweites Leben bekommen, direkt vor Ort kann er sich in einen originellen Armreif oder einen passenden Ring verwandeln.

Gewürze mit dem Schwerpunkt Vietnam können auf dem beliebten Uni-Platz genauso erworben werden wie schmackhafter Käse oder einheimischer Honig. Der Kunsthandwerkermarkt ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.