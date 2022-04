Entlang eines Großteils der Mecklenburger Allee werden derzeit Arbeiten am Geh- und Radweg durchgeführt. FOTO: Nicolas Bahr Bauarbeiten in Rostock Verlängerung der Mecklenburger Allee kostet Stadt Millionen Von Nicolas Bahr | 04.04.2022, 05:00 Uhr

Eine Großbaustelle, die mehrere Millionen Euro verschlingt: Seit 2021 wird im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen an der Verlängerung der Mecklenburger Allee in Richtung Elmenhorst gebaut. Beim Bau der Straße scheint nun ein Ende in Sicht.