Warnemünde In der Wal-Strandbar geht es am Mittwoch um Meeresschutz Von Maria Pistor | 28.08.2023, 16:28 Uhr Organisieren am 31. August gemeinsam mit Patagonia einen Abend rund um das Thema Meeresschutz: Hannes Winter von HW-Shapes (l.) und Christoph Krause von der Wal-Strandbar. Foto: Maria Pistor

Der Schutz des Meeres, Nachhaltigkeit und eine Petition zum sofortigen Verbot der Grundschleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten und küstennahen Zonen – darum geht es am 30. August in der Wal-Strandbar Warnemünde.