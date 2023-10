Forderungen nach Tarifvertrag Hunderte Mitarbeiter folgen Warnstreik-Aufruf bei Nordex in Rostock Von dpa | 18.10.2023, 15:59 Uhr Warnstreik der IG Matell beim Windkraftanlagen-Hersteller Nordex in Rostock: Mitarbeiter und auch Zeitarbeiter forderten am Mittwocj ernsthafte Angebote des Arbeitgebers ein. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

An allen drei Standorten in Rostock beteiligten sich am Mittwoch Nordex-Mitarbeiter an dem Streik, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte. Damit wollen sie ihre Forderungen nach einem Tarifvertrag bekräftigen.