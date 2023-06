Nachdem in der Nacht zu Freitag, 23. Juni, eine Bäckerei-Mitarbeiterin in Rostock einen bewaffneten und bislang unbekannten Einbrecher überrascht hat, sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Einbrecher hatte sich nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zutritt in die Bäckerei im Rostocker Stadtteil Dierkow verschafft. Als die 48-jährige Bäckerei-Mitarbeiterin gegen 4 Uhr die Filiale betrat, traf sie auf den mit einem Küchenmesser bewaffneten Mann. Doch der Einbrecher floh zu Fuß über die nahe gelegenen Bahnschienen in Richtung Karl-Theodor-Severin-Straße.

Der Tatverdächtige wurde von der Mitarbeiterin wie folgt beschrieben: zirka 1,65 Meter groß, zirka 20 Jahre alt, schlanke Statur, schwarzer Kapuzenpullover, helle, großkarierte Hose. Zudem hatte er einen Rucksack und ein Küchenmesser dabei.

Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Freitag, 23. Juni, zwischen 3.20 und 4.10 Uhr Beobachtungen im Bereich der Hinrichsdorfer Straße beziehungsweise in der Karl-Theodor-Severin-Straße gemacht und kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben? Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, unter Telefon 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.