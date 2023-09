Aktion in Kleingartenanlage Am Moor Warnemünder Kleingärtner lassen sich ihre Äpfel zu Saft pressen Von Maria Pistor | 24.09.2023, 15:50 Uhr Regina Schulze und ihre Tochter Lara-Kristin Sommerfeld sind aus der Innenstadt nach Warnemünde gekommen, um sich von der mobilen Mosterei Die Mostis ihre hochwertigen Boskop-Äpfel zu Saft machen zu lassen. Foto: Maria Pistor up-down up-down

In der Kleingartenanlage Am Moor gehört reist einmal im Jahr eine mobile Mosterei an und die Äpfel der Kleingärtner werden in Saft verwandelt. In diesem Jahr kamen Die Mostis.