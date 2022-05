Die Studentin Melanie Schur (r.) mit ihrer Dozentin Alena Lewin bereitet den Garten vor, um hier bald gemeinsam mit Menschen mit Demenz gärtnern zu können. FOTO: Anette Pröber Modellprojekt in Rostock Gemeinsames Gärtnern soll Menschen mit Demenz zusammenbringen Von Anette Pröber | 20.05.2022, 13:27 Uhr

In Rostock startet das Modellprojekt Aktivgarten. In der Frühphase der Demenzerkrankung könne Gartenarbeit helfen, die Feinmotorik Betroffener so lange wie möglich zu erhalten. So können Interessenten mitmachen.