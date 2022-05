Die neuen Fahrradständer für die Mühlenstraße sind sehr stabil und werden auch mit schweren E-Bikes und Schwergewichtern mit Körben fertig. FOTO: Maria Pistor Warnemünde Neue Verkehrsregeln in der Mühlenstraße sorgen für Verwirrung Eine Kolumne von Maria Pistor | 18.05.2022, 13:29 Uhr

Am Montag wurde in der Mühlenstraße in Warnemünde die Verkehrsführung geändert. Die neuen Regeln scheint aber noch nicht jeder verinnerlicht zu haben. Indes gibt es Lob für die neu aufgestellten Fahrradständer.