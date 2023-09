Mit geballter Kraft und möglichst vielen freiwilligen Helfern soll es am Sonnabend, 16. September, ab 10 Uhr dem Müll an den Stränden und Uferbereichen in Rostock an den Kragen gehen. In diesem Jahr wurde die Hansestadt zur Schwerpunktstadt für den World Cleanup Day Germany ausgewählt. Dafür werden zum Küstenputztag an elf Stationen verschiedene Aktionen im Stadtgebiet durchgeführt.

Station elf befindet sich Höhe der Warnemünder Jugendherberge. Hier organisieren Vertreter des Landesverbands des Deutschen Jugendherbergswerks zusammen mit der EUCC – Die Küstenunion Deutschland (EUCC) die Müllsammelaktion und stehen als Kontaktperson für diesen Bereich bei Fragen bereit.

„Die EUCC ist gleichzeitig unser wissenschaftlicher Partner und wertet die Funde aus“, sagt Miriam Gedroese vom Landesverband des Jugendherbergswerks. Geplant ist, unter anderem auch die Dünen in diesem Bereich nach Müll abzusuchen. Normalerweise dürfen diese nicht von Strandbesuchern betreten werden. „Wir haben die amtliche Erlaubnis, dass ausgewählte Personen an zwei Dünenabschnitten sammeln dürfen“, sagt Nina Effelberg von der EUCC. Das, was dann am Sonnabend dort gefunden wird, sollen später auch dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Salu MM) zur Verfügung gestellt werden.

Aus dem Müll lassen sich Rückschlüsse über Verhalten der Strandbesucher ziehen

Denn aus den Funden könnten sich Rückschlüsse darüber ziehen lassen, welcher Müll von den Menschen am ehesten wo weggeschmissen wird. „Dann sieht man wahrscheinlich auch, ob die Politik in bestimmten Punkten nachjustieren muss, wenn plötzlich auch Mehrweggeschirr weggeschmissen wird“, nennt Effelberg ein Beispiel.

In der Vergangenheit wurde aufgrund der Funde auch die Gemeinschaftsaktion der EUCC und der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde ins Leben gerufen. Damals wurden immer wieder Zigarettenkippen im Strandsand gefunden. Um deren Anzahl zu reduzieren wurden schließlich Strandascher aufgestellt.

Bei vergangenen Sammelaktionen fanden die Helfer auch immer wieder Plastikteile aus den Sandfangzäunen im Sand. Deshalb hat die EUCC im vergangenen Jahr Treibsel-Zäune getestet. „In diesem Jahr hat die Tourismuszentrale das erste Mal Zäune aus Kokosfaser probiert. Vielleicht ändert sich etwas und wir müssen dann keine Plastikzäune mehr verwenden“, hofft Effelberg.

In diesem Jahr wurde unterhalb des Teepotts und Leuchtturms ein Sandfangzaun aus Kokosfaser getestet. Denn von den Plastik-Exemplaren fanden sich immer Reste im Sand. Foto: EUCC/Franziska Stoll

Neben der Jugendherberge Warnemünde werden sich am Sonnabend auch Taucher vom Warnemünder Tauchsportclub am Alten Strom an der Müllsammelaktion beteiligen. „Wir bitten darum, eigene Sammelausrüstung mitzubringen“, rät Miriam Gedroese allen Freiwilligen, die die Aktion unterstützen wollen.