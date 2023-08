Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei und Feuerwehr sowie Rettungskräfte sind derzeit im Rostocker Stadtteil Bramow im Einsatz. Grund dafür ist ein Munitionsfund bei Bauarbeiten in der Carl-Hopp-Straße, teilte Carsten Kroll vom Polizeipräsidium Rostock am Samstag, 19. August, gegen 13 Uhr mit. „Die genaue Verifizierung, um was für Munition es sich handelt, dauert an“, so Kroll. Der Munitionsbergungsdienst sei angefordert.

Anwohner sollen umliegende Bereiche freihalten

Aufgrund des Einsatzes ist die Carl-Hopp-Straße im Bereich der Straße Schwarzer Weg sowie der Max-Eyth-Straße gesperrt. Der Verkehr wird über die L22 umgeleitet. Der S-Bahn-Verkehr ist zwischen Hauptbahnhof und Warnemünde in beiden Richtungen gesperrt.

Über die Warnapp der Stadt HRO! werden die Einwohner im betroffenen und umliegenden Bereich gebeten, umliegende Areale und Verkehrswege freizuhalten. Die Leitstelle der Stadt empfiehlt, den betroffenen Bereich zu meiden beziehungsweise weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Der Notruf der Feuerwehr 112 und Polizei 110 sollte zudem nur im Notfall gewählt werden.