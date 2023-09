Wer noch keine Pläne für das Wochenende hat, kann am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. September, in Warnemünde verschiedenes erleben. Nicht nur Konzerte stehen auf dem Programm, im Theater hebt sich zudem der Vorhang für eine Beziehungskomödie. Anbei ein kleiner Überblick.

Eingeläutet wird das Wochenende in Warnemünde musikalisch. Am Sonnabend können Gäste südamerikanisches Temperament, gepaart mit konzertantem Feingefühl und einem gewissen Eigensinn für Klangvielfalt beim Konzert in der Warnemünder Kirche erwarten. „Dort gastiert der halbchilenische Gitarrist und Komponist Christian Leonardo Zack“, verrät Kantor Sven Werner.

Leidenschaft für kreative Gestaltung von Gitarrenklangwelten begleiten Leonardo Zack auf seinem Weg: Angeleitet von seinem Vater am Klavier und seiner Mutter an der Violine wurde er im Alter von fünf Jahren in die Welt der Musik eingeführt. Mit etwa 15 entdeckte er die Welt der Gitarre und zog ein Jahr später mit seiner Mutter nach Chile. Dort ließ er sich während seines klassischen Gitarrenstudiums vom Gitarrenbaumeister Carlos Lopez in die Kunst des Gitarrenbaus einweihen und konzertiert oft auf seinen selbst gebauten Instrumenten.

Zurzeit studiert Zack in Dresden und ist als Gitarrenbauer tätig. „Meine Suche nach neuen Klangwelten findet nie ein Ende“, sagt der Musiker, der mit seinem Album „Momentos“ auf Tour ist. Das Konzert in der Kirche beginnt um 19 Uhr. Karten dafür gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Krakow Nachf. am Kirchenplatz 11. Die Abendkasse öffnet bereits um 18 Uhr.

Kostenfreie Container Session mit Rostocker Musiker im Dock Inn

Musikalisch wird es auch anderenorts im Ostseebad. Am Sonnabend um 19.30 Uhr steht die Container Session im Hostel Dock Inn, Zum Zollamt 4, an. Zu Gast ist dann der Rostocker Singer/Songwriter Leon Zeug. Der Eintritt hierzu ist frei.

Wem der Sinn dagegen nach etwas anderer Unterhaltung steht, kann sich in der Kleinen Komödie die Beziehungskomödie „Alte Liebe“ mit Angela Schlabinger und Bernd Schreyer ansehen. Der Vorhang in der Rostocker Straße 8 hebt sich um 20 Uhr. Am Sonntag kann dort um 18 Uhr das Gastspiel „Ungeschwärzte Texte und glasklare Klänge“ mit Autor Klaus D. Koch sowie den Musikern Andreas Pasternack und Christian Ansehl erlebt werden. Die Kasse öffnet jeweils eine Stunde vor Beginn.

Roland Berens gibt im Kurhausgarten ein Meeresbrise-Konzert

Poetischer Rhythm & Blues mit Roland Berens steht dann am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Programm. Der Musiker gastiert in der Reihe Meeresbrise-Konzerte der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde im Kurhausgarten.

„Bei Roland Berens vereinen sich Rock, Blues, Folk und Jazz-Elemente mit deutschen Texten. Der 72-Jährige hat sich durch seine exzellente Beherrschung der Gitarre, besonders der zwölfsaitigen, und der Mundharmonika mit eigenem Stil in mehr als 2000 Konzerten einen festen Platz in der bundesdeutschen Musikszene erobert“, wirbt die Tourismuszentrale für das Konzert. Berens präsentiert Songs von seinen beiden Platten „Menschen“ und „Wilde Zeiten“. Der Eintritt ist frei.