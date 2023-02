Enrico S. scheint die Aufmerksamkeit im Gerichtssaal lediglich zu genießen. Foto: Florian Hoese up-down up-down Prozessauftakt in Rostock Mutmaßlicher Bankräuber von Rerik wollte mit Beute nach Mallorca auswandern Von Florian Hoese | 13.02.2023, 18:11 Uhr

Nur einen Tag verbrachte Enrico S. nach seiner Haft in Freiheit, bevor er am 16. August 2022 im Ostseebad Rerik zum Bankräuber wurde. Seit Montag muss sich er sich für den bewaffneten Überfall in Rostock vor Gericht verantworten.