Das Hauptgebäude der Universität Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa Wohnungsmarkt in MV WG-Zimmer für Studenten in Rostock sind teurer geworden Von André Klohn/dpa Lukas Dubro/dpa | 29.03.2023, 07:42 Uhr

Während angehende Akademiker in der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns tiefer in die Tasche greifen müssen, sind die Kosten an einem anderen Studienort im Land konstant geblieben.