Die Ermittlungen der Polizei sind bisher erfolglos. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rostock Nach Einbruch in Discounter sucht Polizei Zeugen Von Anne Luttermann | 31.01.2023, 17:21 Uhr

Ein Unbekannter ist vergangene Woche in einen Discounter in der Henrik-Ibsen-Straße in Rostock eingebrochen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei sind jedoch erfolglos.