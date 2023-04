Die Rostocker Polizei sucht zwei Täter, die in ein Gebäude am Warnemünder Bahnhof eingebrochen sind. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Rostock Polizei sucht nach Einbruch in Gebäude am Bahnhof Warnemünde nach Zeugen Von Aline Farbacher | 17.04.2023, 16:06 Uhr

Am 15. April sind zwei bislang unbekannte Täter in ein Gebäude am Warnemünder Bahnhof eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Nach welchen Personen die Polizei nun sucht.