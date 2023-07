Zusammen mit ihrer Familie besuchte die neunjährige Helene den Haribo-Shop und kaufte gleich mehrere Tüten der Gummitiere auf Vorrat ein. Foto: Antje Kindler up-down up-down Nach Neueröffnung in Broderstorf Ansturm auf den neuen Haribo-Shop in den Hanse Outlets bei Rostock Von Antje Kindler | 31.07.2023, 17:18 Uhr

Am Wochenende eröffnete das Geschäft vor den Toren Rostocks. Auch am zweiten Tag war die Lust der Kunden auf die Goldbären ungebrochen. Was besonders gerne in ihren Einkaufstüten landet.