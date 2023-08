Das tragische Schicksal des 25-Jährigen, der bei einem Arbeitsunfall am 19. August auf einem Feld bei Hohen Luckow beide Beine verloren hat, nimmt viele Menschen mit. Die Anteilnahme ist groß, ebenso wie die Bereitschaft, dem jungen Mann helfen zu wollen. Gleich mehrere Spendenaktionen wurden in den Tagen nach der Tragödie ins Leben gerufen. So auch von Nutzer Toni Knuth, der nach eigenen Angaben der Schwager des Opfers ist und ihm mit den Spenden „eine neue Chance in ein neues Leben“ ermöglichen will.

Hier kann jeder für Unfallopfer aus Huhen Luckow spenden

Auf der Online-Plattform gofundme.com hat Knuth vor drei Tagen den Aufruf im Namen der Familie des Betroffenen gestartet und selbst mit 500 Euro den Anfang gemacht. Seitdem sind bis 16 Uhr am Donnerstagnachmittag, 24. August, mehr als 3200 Menschen seinem Beispiel gefolgt und haben rund 116.200 Euro für das Unfallopfer bereitgestellt.

Laut Spendenaufruf hatte Knuth gehofft, mindestens 5000 Euro zusammenzubekommen, „um ihm den Start etwas zu erleichtern“, so der Schwager beim Spendenaufruf. Das Geld soll demnach ausschließlich für eine behinderten gerechte Ausstattung und seine Mobilität verwendet werden – „für einen Neuanfang mit leider anderen Bedingungen“, so Knuth.

Auch Spendenaktion für Helfer bei Unfall in Hohen Luckow

Aber nicht nur an das Opfer selbst, sondern auch die Helfer wird nach dem Einsatz gedacht. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) unterstützt mit einem Post auf seinem Facebook-Kanal eine Spendenaktion für die Einsatzkräfte.

Am Samstag, 19. August, war der 25 Jahre alte Mitarbeiter eines Agrarbetriebs bei Arbeiten auf einem Feld bei Hohen Luckow mit seinen Beinen in einen Mechanismus im Kornspeicher eines Mähdreschers geraten. Ein sechsköpfiges Ärzteteam und auch Blutkonserven wurden per Hubschrauber eingeflogen. Bei der Not-OP vor Ort musste das Team um den Chirurgen Clemens Schafmayer von der Universitätsmedizin Rostock beide Beine an den Oberschenkeln amputieren. Dieser war fast bis zur Hüfte eingeklemmt. Nach Angaben der UMR wurden ihm 22 Blutkonserven verabreicht – 5,5 Liter Blut – 8 Beutel auf dem Feld, 14 später in der Klinik.

Der Akut-Einsatz bei rund 30 Grad Celsius dauerte laut UMR etwa drei Stunden in mehreren Metern Höhe auf der Landmaschine. Zum Teil musste das Team ohne Sicht auf die Gliedmaßen, mithilfe von Taschenlampen operieren. „Routine ist das in keinem Fall für keinen der Beteiligten“, sagte der Polizeisprecher zu dem Einsatz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA). „Auch nicht für die Leute, die dann tatsächlich die Operation durchgeführt haben.“