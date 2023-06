Schock für einen Motorradbesitzer aus Rostock-Schmarl: seine Triumph Speed Triple wurde am frühen Freitagmorgen, 30. Juni, am Fahrbahnrand in der Roald-Amundsen-Straße brennend aufgefunden. Passanten wurden gegen 2.20 Uhr auf das brennende Motorrad aufmerksam und informierten die Feuerwehr, teilte Martin Ahrens, Sprecher der Polizeiinspektion Rostock, mit.

Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug komplett ab. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein daneben stehender Audi A3 beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 13.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet.



Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am Freitagmorgen zwischen 2 Uhr und 02.45 Uhr im Bereich der Roald-Amundsen-Straße 30 Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock, telefonisch unter: 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter: www.polizei.mvnet.de entgegen.