Über die geplante Straßenbahntrasse der RSAG vom Zoo in Rostock nach Reutershagen gibt es Streit. Archivfoto: Georg Scharnweber up-down up-down Nach Protest von Kleingärtnern Rostock überarbeitet Plan zur Straßenbahnerweiterung nach Reutershagen Von Malte Fuchs | 08.05.2023, 18:01 Uhr | Update vor 6 Min.

In den nächsten Jahren soll Reutershagen eine eigene Straßenbahnanbindung erhalten, so der Plan. Nach massiven Protesten von Kleingärtnern, die um ihre Parzellen fürchten, hat die Stadt das Vorhaben aber auf Eis gelegt. So soll es weitergehen.