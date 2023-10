Der letzte Saturn-Markt Mecklenburg-Vorpommerns ist Geschichte. Seit Donnerstag finden Kunden im Kröpeliner Tor Center (KTC) in der Rostocker Innenstadt stattdessen einen weiteren Media Markt. Neben den Filialen in Brinckmansdorf und im Ostsee Park in Sievershagen ist es die dritte in der Hansestadt.

Neueröffnung wurde am Donnerstag gefeiert

Am 12. Oktober 2023 öffnete der neue Media Markt im KTC erstmals. Die Neueröffnung wurde mit Ballons und Rabatten gefeiert. Einige Neugierige und Schnäppchenjäger besuchten die Filiale bereits kurz nach dem offiziellen Start um 9 Uhr.

Bis Mitte September leuchteten an selber Stelle noch die Saturn-Schilder. Der Handelskonzern Ceconomy, dem beiden Marken gehören, schloss die Filiale und ließ sie in den vergangenen Wochen zu einem Media Markt umbauen.

Immer mehr Saturn-Märkte verschwinden

Rostock ist kein Einzelfall. Immer mehr Saturn-Märkte in Deutschland verschwinden. Nach einem Bericht der „Lebensmittel Zeitung“ steckt eine Strategie dahinter. Hintergrund seien Ergebnisse „umfassender Umfeld- und Marktanalysen“ vonseiten des Inhabers Ceconomy. Jeder Standort werde überprüft, ob eher eine Saturn- oder Media-Markt-Filiale zum entsprechenden Umfeld passt. Dabei falle die Wahl häufiger auf Media Markt.

So auch in Rostock. Zumindest Media-Markt-Fans haben nun eine weitere Anlaufstelle für Technik mitten in der Innenstadt. Wer einen Saturn sucht, findet knapp 180 Kilometer entfernt in Hamburg die nächstgelegene Filiale.