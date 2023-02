Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Ermittlungen Nach Stichverletzung nicht mehr in Lebensgefahr: Zeugensuche Von dpa | 27.02.2023, 10:39 Uhr

Der 20-jährige Mann, der am Wochenende mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung in Rostock gefunden wurde, ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.