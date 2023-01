Eine 75-jährige Fahrradfahrerin starb im vergangenen November bei einem Unfall in Rostock. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Nach tödlichem Fahrradunfall Stadt prüft Temporeduzierung auf Stadtautobahn Rostock Von Anne Luttermann | 31.01.2023, 14:39 Uhr

Der Radweg an der Rostocker Stadtautobahn B103 kreuzt beim Kreuz Lütten-Klein die Ab- und Auffahrten. Daher kommt es an dieser Stelle häufiger zu Unfällen. Wie die Stadt das Problem lösen will.