Prozess in Rostock Nach Überfall auf Senioren: Christopher K. zu lebenslanger Haft verurteilt Von Ise Alm | 28.10.2022, 17:57 Uhr

Im Januar hat der Angeklagte an einem Tag mehrere Senioren in Evershagen angegriffen und teils schwer verletzt. Der Werdegang von ihm stand von Anfang an unter keinem guten Stern.