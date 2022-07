Viele Spiele und Aktionen sowie ein Flohmarkt erwarten die Gäste in Hohe Düne. FOTO: jackmac34/pixabay up-down up-down Hohe Düne Nachbarn veranstalten 1. Möl- und Prölmarkt Von Maria Pistor | 29.07.2022, 17:35 Uhr

Nachbarn zusammenbringen, sich von Dingen trennen und Nachhaltigkeit praktizieren, das ist der Ansatz des Organisators des ersten Möl- und Prölmarktes in Hohe Düne. Die Veranstaltung steigt am Sonnabend am Platz des Friedens.