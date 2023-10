Bereits zum 16. Mal öffnete die Messehalle in Rostock ihre Tore für den Nachtflohmarkt, der zahlreiche Besucher anlockte, die auf Schatzsuche gingen oder einfach gemütlich bummelten. Am Samstag, 7. Oktober, fand dieser beliebte Nachtflohmarkt zwischen 15 und 22 Uhr statt und bot eine besondere Atmosphäre. „Gerade heute haben die Händler viele Schätze aus der DDR-Zeit mitgebracht“, erklärte Tom Szymkowiak, der Veranstalter des Nachtflohmarkts.

Der Flohmarkt wird zweimal im Jahr veranstaltet, einmal im Frühling und einmal im Herbst, so der Veranstalter weiter. Etwa 150 Händler präsentierten stolz ihre Waren und bemühten sich, die rund 3000 Besucher mit ihren Angeboten zu begeistern. Die Faszination von Trödelmärkten liegt oft darin, alte Schätze zu entdecken, die Erinnerungen an die eigene Kindheit wecken, erklärte Tom Szymkowiak.

Doch der Reiz von Trödelmärkten beschränkt sich nicht nur auf Schnäppchenjäger oder Sammler – auch junge Menschen entdecken zunehmend das Interesse an solchen Märkten. „Wegen der Nachhaltigkeit kommen auch immer mehr junge Menschen zum Trödelmarkt“, sagte Tom Szymkowiak.

Händler bot Glas gefüllt mit Zähnen beim Nachtflohmarkt

Neben zeitgemäßen Artikeln bot der Markt auch eine Vielzahl von antiken Sammlerstücken und sogar skurrilen Gegenständen. So entdeckte Tom Szymkowiak am Samstag beispielsweise ein Einwegglas gefüllt mit Zähnen. „Der Verkäufer erklärte, dass Zahnmedizinstudenten solche Gläser für ihr Studium verwenden“, berichtete Tom Szymkowiak.

Diese Rarität aus Warnemünde gab es beim Nachtflohmarkt

Neben diesen außergewöhnlichen Funden hatten die Besucher auch die Möglichkeit, Raritäten aus Warnemünde zu finden, wie zum Beispiel ein Bahnhofsschild, das in den 1930er oder 1940er Jahren am Bahnhof von Warnemünde hing.

Das Schild „Seestadt Rostock Hbf" stammt aus den 1930er oder 40er Jahren. Foto: Milad Khoshdel

Ein weiterer Standbesitzer, Heiko Kaschta aus Rostock, der zum sechsten Mal am Nachtflohmarkt teilnahm, hatte ebenfalls einen ganz besonderen Schatz dabei. „Das ist ein Spielzeugauto von 1948 von der Firma Schuco“, erklärte er stolz. Dieses wurde in der US-Zone in Deutschland hergestellt, genauso wie die erste Micky-Maus-Figur, die in den 1940er Jahren von der Firma Schuco in Deutschland produziert wurde.

Das Spielzeugauto stammt von der Firma Schuco und wurde in einer US-Zone in Deutschland hergestellt. Foto: Milad Khoshdel

Doch nicht nur außergewöhnliche Gegenstände, sondern auch alltägliche Relikte vergangener Zeiten erfreuten die Besucher. Birgit und Klaus-Dieter Schulz waren zum ersten Mal beim Nachtflohmarkt und stolz auf ihren Fund: „Wir haben diese Keksdose aus der DDR gefunden, das ist eine echte Rarität“, sagte Klaus-Dieter Schulz. Doch für sie war nicht nur die Jagd nach Schätzen das Besondere am Nachtflohmarkt, sondern auch das Gespräch mit anderen Besuchern und Händlern vor Ort, betonte Birgit Schulz.

Birgit und Klaus-Dieter Schulz sammeln DDR-Waren, die sie auch noch selber zu Hause verwenden können. Foto: Milad Khoshdel

Händler Wolfgang Kern teilte diese Begeisterung. „Trödelmärkte bereiten mir Freude, weil ich mit den Leuten ins Gespräch komme und angeregte Unterhaltungen führen kann“, erzählte Wolfgang Kern aus Neubrandenburg. Einer seiner eigenen Schätze war ein Katalog mit Feuerwehrrequisiten aus dem Jahr 1888.

Wolfgang Kern löst gerade seine private Sammlung auf und versucht seine Schätze an andere Sammler zu verkaufen. Foto: Milad Khoshdel

Das Besondere am Nachtflohmarkt ist, dass er überdacht ist. „Weil ich viele Sachen aus Papier anbiete, ist es für mich wichtig, dass der Markt vor dem Wetter geschützt stattfindet“, so Wolfgang Kern.