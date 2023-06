Dr. Jörg Ansorge leitet die archäologischen Grabungen im Vorfeld der Rathauserweiterung in Rostocks Stadtmitte. Foto: Malte Fuchs up-down up-down 750 Jahre alter Keller Baustelle neben Rostocks Rathaus: Archäologen finden ungewöhnliche Überreste aus dem Mittelalter Von Malte Fuchs | 27.06.2023, 17:38 Uhr

Dass Rostock eine alte Stadt ist, ist hinlänglich bekannt. Doch nun wurde ein hölzerner Keller ausgegraben, der beinahe so alt wie Rostock selbst ist. Der federführende Archäologe erklärt, was daran so besonders ist – und was sein Team noch Besonderes fand.